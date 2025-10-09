 Хадисе оказалась в центре громкого наркоскандала: «Шокирована произошедшим…» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Хадисе оказалась в центре громкого наркоскандала: «Шокирована произошедшим…» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:50 - Сегодня
Хадисе оказалась в центре громкого наркоскандала: «Шокирована произошедшим…» - ВИДЕО

В Стамбуле проходит масштабное расследование, связанное с употреблением и пропагандой наркотиков среди известных личностей, в числе которых и звезда турецкого шоу-бизнеса Хадисе.

Напомним, что операция проводилась в рамках расследования, которое ведёт Бюро по расследованию контрабанды, наркотических и экономических преступлений Стамбульской прокуратуры – в его ходе начато разбирательство в отношении ряда знаменитостей, привлеченных к прохождению наркологических тестов.

Комментируя произошедшее в Instagram Stories, Хадисе отметила следующее: «Я так же шокирована произошедшим, как и вы. Слава Всевышнему, всё позади. До встречи в Анкаре на концерте».

В ходе концерта певица также сделала заявление: «Вы знаете, какая операция была проведена. Вы также знаете, в чём её суть. Меня это глубоко задело, потому что я уверена в своей полной невиновности. Всего добилась в этой жизни своим трудом, не с помощью родителей или бывшего возлюбленного. Мне было очень больно слышать такие слова в свой адрес. Хочу, чтобы вы это знали. Был проведён анализ крови, взяты образцы волос. Результаты будут известны в ближайшее время, и мы спокойно представим их вам. Моё сердце абсолютно спокойно. Я просто хотела поделиться этим с вами».

