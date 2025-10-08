Задержанные турецкой полицией знаменитости прошли наркологическое тестирование и были освобождены - ОБНОВЛЕНО

В Турции проходит масштабное расследование, связанное с употреблением и пропагандой наркотиков среди известных личностей.

Утром по инициативе стамбульской прокуратуры, занимающейся делами о контрабанде, наркотиках и финансовых преступлениях, была проведена операция против ряда популярных общественных деятелей.

В рамках дела были задержаны 19 знаменитостей, включая Дилан Полат, Энгина Полата, певиц Хадису и Ирэм Дериджи. Все они были доставлены в Судебно-медицинский институт для прохождения необходимых анализов.

После наркологических тестов задержанных отпустили. Расследование продолжается.

Наркотический отдел жандармерии Стамбула провёл операцию в отношении известных личностей по обвинению в пропаганде употребления наркотических веществ.

При этом Прокуратура Стамбула подчеркивает, что в отношении указанных лиц не выносилось постановление о задержании, сообщает 1news.az со ссылкой на Takvim.

Операция проводилась в рамках расследования, которое ведёт Бюро по расследованию контрабанды, наркотических и экономических преступлений Стамбульской прокуратуры – в его ходе начато разбирательство в отношении ряда публично известных лиц, подозреваемых в употреблении наркотических и психотропных веществ.

Среди доставленных для дачи показаний и сдачи биологических проб - Дилан Полат, Энгин Полат, Ирем Дериджи, Кубилай Ака, Каан Йылдырым, Хадисе, Беррак Тюзюнагач, Дуйгу Озаслан, Демет Эвгар Бабаташ, Озге Озпиринчджи, Бирдже Акалай, Мерт Языджыоглу, Зийнят Сали и т.д.

Турецкие СМИ сообщают, что постановления об аресте или задержании вышеперечисленных лиц нет.