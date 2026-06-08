«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов

Мадридский «Реал» направил в УЕФА досье с требованием лишить «Барселону» всех титулов, завоёванных в период выплат бывшему вице‑президенту судейского комитета Испании Энрике Негрейре.

Об этом сообщает Diario AS.

По данным издания, клуб представил юридические аргументы и доказательства, которые, по его мнению, достаточны для наказания. «Реал» настаивает на отстранении «Барселоны» от европейских турниров и аннулировании всех трофеев, полученных в 2001–2018 годах.

За этот период каталонцы выиграли девять чемпионатов Испании, шесть Кубков страны и восемь Суперкубков.