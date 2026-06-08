«Хорошо делаю, что еду на тебя»: Конфликт на светофоре закончился ДТП — ВИДЕО

В поселке Масазыр произошел дорожный конфликт, завершившийся столкновением автомобилей.

Инцидент произошел 7 июня. По словам водителя автомобиля KIA, он пытался выехать на главную дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ему путь преградил автомобиль Mercedes.

Как утверждает водитель KIA, после того как он выразил недовольство действиями другого участника движения, водитель Mercedes начал оскорблять его. Затем, по его словам, мужчина сдал автомобиль назад и умышленно врезался в его машину.

«Я посигналил и спросил, почему он так поступает. В ответ он сказал: "Хорошо делаю". Между нами произошла короткая словесная перепалка. После этого он сдал назад и направил автомобиль на мою машину, повредив ее. Когда я пытался выехать на главную дорогу, он проехал на красный свет и поехал в мою сторону. Ущерб автомобилю составил примерно 2 тысячи манатов. Возмущался не только я — очевидцы тоже спрашивали, зачем он это делает. Тогда он вышел из машины и начал агрессивно вести себя и по отношению к ним», — рассказал пострадавший Baku TV.

По информации телеканала, в настоящее время сотрудники полиции проводят расследование по данному факту.