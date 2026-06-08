Российские войска нанесли удар по Запорожской области, есть погибшие и раненые

В результате атаки российских беспилотников на Запорожскую область Украины погибли несколько человек, ещё 18 получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров в своём Telegram-канале.

«Есть пострадавшие, повреждён микроавтобус. Россияне продолжают атаки беспилотниками на Запорожье. Один из дронов попал в микроавтобус. Транспортное средство получило серьёзные повреждения. По предварительным данным, один человек ранен», — написал он.

Фёдоров также сообщил об ударах по нескольким населённым пунктам области. По его словам, в результате атак погибли два человека, ещё 15 получили ранения.

Среди пострадавших, по его данным, есть двое детей.