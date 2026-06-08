США нанесли удар по судну, следующему в Иран

Вооруженные силы США нанесли в Оманском заливе авиаудар по нефтяному танкеру, который под флагом Палау шел в Иран.

Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Согласно информации, удар был нанесен "после попытки судна нарушить действующую блокаду".

"Танкер M/T Marivex под флагом Палау 8 июня направлялся через международные воды в сторону иранского порта. После того как экипаж проигнорировал требования американских сил изменить курс, истребитель Boeing F/A-18E/F Super Hornet с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72) нанес высокоточный удар по машинному и рулевому отделениям судна", - говорится в сообщении.

В заявлении американского командования указано, что с момента введения блокады 13 апреля ВС США вывели из строя семь судов, перенаправили 134 судна, "подчинившихся требованиям", а также пропустили 42 судна с гуманитарной помощью.