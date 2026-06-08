Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации - ФОТО

8 июня в Баку состоялись первые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления Эмиль Сафаров, сирийскую делегацию — начальник Консульского управления Мухаммед Ягуб аль-Омар.

В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в консульской сфере, а также возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг.

Стороны обменялись информацией о последних нововведениях в консульской сфере, обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, а также репатриации граждан Азербайджанской Республики из Сирии.

Сирийская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Азербайджана для дальнейшего развития недавно созданных консульских служб.