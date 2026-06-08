 Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации - ФОТО

First News Media23:43 - 08 / 06 / 2026
Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации - ФОТО

8 июня в Баку состоялись первые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления Эмиль Сафаров, сирийскую делегацию — начальник Консульского управления Мухаммед Ягуб аль-Омар.

В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в консульской сфере, а также возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг.

Стороны обменялись информацией о последних нововведениях в консульской сфере, обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, а также репатриации граждан Азербайджанской Республики из Сирии.

Сирийская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Азербайджана для дальнейшего развития недавно созданных консульских служб.

Поделиться:
277

Актуально

Мнение

Баку, Анкара и Тбилиси договариваются в Стамбуле

Политика

Аэропорты Ирана возобновили работу

Политика

Джейхун Байрамов принял участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Турции подтвердили приверженность дальнейшему ...

Политика

Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации - ФОТО

«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов

США нанесли удар по судну, следующему в Иран

Стало известно, где будет захоронен Али Хаменеи

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Азербайджане

Названы возможные сроки похоронной процессии Али Хаменеи

Ален Симонян: Я при удобном случае посещу Азербайджан

Президент России поблагодарил Президента Ильхама Алиева за помощь в доставке гуманитарной помощи Ирану

Последние новости

Роднина заявила, что сын Плющенко подвергается буллингу за переход в Азербайджан

Сегодня, 00:00

ОАЭ продлили ограничения на полеты

08 / 06 / 2026, 23:52

Азербайджан и Сирия провели первые консульские консультации - ФОТО

08 / 06 / 2026, 23:43

«Реал» потребовал лишить «Барселону» 23 титулов

08 / 06 / 2026, 23:40

«Хорошо делаю, что еду на тебя»: Конфликт на светофоре закончился ДТП — ВИДЕО

08 / 06 / 2026, 23:20

Баку, Анкара и Тбилиси договариваются в Стамбуле

08 / 06 / 2026, 23:09

США нанесли удар по судну, следующему в Иран

08 / 06 / 2026, 23:01

Стало известно, где будет захоронен Али Хаменеи

08 / 06 / 2026, 22:40

Между Азербайджаном и Вьетнамом расширяются связи в сфере суда и прокуратуры

08 / 06 / 2026, 22:20

Российские войска нанесли удар по Запорожской области, есть погибшие и раненые

08 / 06 / 2026, 22:00

Аэропорты Ирана возобновили работу

08 / 06 / 2026, 21:40

Азербайджанская кухня представлена на международном продовольственном фестивале в Салониках - ФОТО

08 / 06 / 2026, 21:20

В казахстанском детсаду детям раздали фрукты ради фото и забрали назад - ВИДЕО

08 / 06 / 2026, 21:00

Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с генпрокурором Вьетнама - ФОТО

08 / 06 / 2026, 20:40

В Баладжары из-под земли забила нефть? - ВИДЕО

08 / 06 / 2026, 20:20

Нетаньяху: Израиль воспользуется правом на самооборону

08 / 06 / 2026, 20:02

Принята Стамбульская декларация с участием министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии

08 / 06 / 2026, 19:55

Джейхун Байрамов принял участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции - ФОТО

08 / 06 / 2026, 19:45

МИД Турции: Надеемся на подписание итогового мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

08 / 06 / 2026, 19:30

Мать ученика бакинской школы утверждает, что учительница приклеила к его волосам жвачку и срезала их часть

08 / 06 / 2026, 19:17
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57