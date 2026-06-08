Между Азербайджаном и Вьетнамом расширяются связи в сфере суда и прокуратуры

8 июня председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Вьетнама Нгуеном Тьеном.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Конституционном суде.

Отмечается, что, приветствовав гостей, председатель Конституционного суда подчеркнул успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, отметил важность расширения сотрудничества в различных сферах и заявил, что правовое сотрудничество и взаимный обмен опытом играют особую роль в развитии межгосударственных отношений.

В ходе встречи Фархад Абдуллаев предоставил обширную информацию о реформах, проводимых в нашей стране в сфере обеспечения верховенства закона и защиты прав и свобод человека, механизмах осуществления конституционного контроля, а также подробно рассказал о направлениях деятельности Конституционного суда, процедуре принятия решений и проводимой в этой области работе.

Генеральный прокурор Нгуен Тьен выразил благодарность за теплый прием и выразил удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Вьетнамом. Подчеркнув, что расширение отношений в сфере суда и прокуратуры отвечает взаимным интересам, он довел до внимания, что будущий обмен опытом и совместные инициативы будут полезны для правовой области обеих стран.

В то же время, между сторонами состоялся обмен мнениями по вопросам развития конституционного правосудия, международного сотрудничества в судебно-правовой сфере и другим вопросам.

Встреча завершилась вручением взаимных подарков.