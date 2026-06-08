Принята Стамбульская декларация с участием министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии

8 июня в рамках 10-й Трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии была принята Стамбульская декларация.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в Стамбульской декларации министры подчеркнули прекрасные отношения между своими странами, основанные на глубоких традициях дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия. Было выражено стремление к дальнейшему продвижению существующего прочного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая политическую, экономическую, торговую области, сферы мира и безопасности, науки и технологий, а также культуры.

В документе была вновь подтверждена сильная и однозначная поддержка государствами суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. Подчеркнута важность сильного трехстороннего сотрудничества для преодоления региональных и глобальных вызовов, отмечена значимость регионального мира, безопасности и стабильности с целью полной реализации потенциала региона.

В декларации был высоко оценен стратегический вклад трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного газового коридора в региональную и европейскую энергетическую безопасность. Подчеркнута ключевая роль важных шагов, предпринимаемых в направлении укрепления транзитного потенциала стран, включая Транскаспийский Средний коридор Восток-Запад. Было приветствовано мероприятие, проведенное по случаю завершения модернизационных работ в рамках Проекта железной дороги БТК на Международной железнодорожной станции Ахалкалаки в Грузии.

В документе была вновь подтверждена полная поддержка продолжения и дальнейшего расширения этого партнерства, включая использование интерконнекторов, предназначенных для транспортировки и торговли зеленой энергией.

В декларации, где поддерживается сотрудничество в сфере устойчивого роста, включая эффективное использование возобновляемых источников энергии, подчеркнута важность развития и укрепления регионального сотрудничества по охране окружающей среды и борьбе с изменением климата. В этом контексте было приветствовано председательство Турции на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP31), высоко оценены успешное проведение Азербайджаном Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) и его вклад в продвижение международного сотрудничества, диалога и устойчивого развития.

Министры вновь подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в соответствии с надлежащими международными и региональными инструментами в целях борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма, транснациональной организованной преступностью, включая незаконный оборот оружия, наркотиков и их прекурсоров, торговлю людьми, контрабанду мигрантов, отмывание денег, преступления против культурного и исторического наследия, а также киберпреступность.

В документе подчеркнута важность регулярного проведения трехсторонних встреч и отмечено, что принято решение провести 11-ю Трехстороннюю встречу в 2027 году в Грузии.