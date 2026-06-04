В Баку спасли мужчину, которому стало плохо в кабине строительного крана - ВИДЕО

В Баку сотрудники спасательных служб оказали помощь мужчине, оказавшемуся в беспомощном состоянии на большой высоте. Инцидент произошёл на территории строящегося здания на Бинагадинском шоссе в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сигнал о происшествии поступил на горячую линию «112», после чего на место незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска.

В ходе оценки обстановки было установлено, что 63-летнему Залы Замиеву стало плохо в кабине башенного крана высотой около 50 метров, из-за чего он не смог самостоятельно спуститься вниз.

Спасатели с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали мужчину с крана и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия проводится разбирательство.