Архиепископ Баграт Галстанян переведен на домашний арест

Архиепископ Баграт Галстанян переведен под домашний арест. Такое решение принял Апелляционный суд, частично удовлетворив ходатайство его адвоката Ованнеса Худояна.

Ему запрещены контакты с другими фигурантами уголовного дела, пишет Sputnik Армения.

Параллельно решению Апелляционного суда нижестоящая инстанция на сегодняшнем заседании разрешила Баграту Галстаняну на семь часов отправиться в Иджеван, где он зарегистрирован, для участия в голосовании на выборах 7 июня.

Лидер движения «Священная борьба» находился под стражей с конца июня прошлого года. Ему предъявлено обвинение в подготовке государственного переворота.