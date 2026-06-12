СДВГ, тики, тревожность и школа: когда ребенку нужна нейрокоррекция? - ИНТЕРВЬЮ

В последние годы слово «нейрокоррекция» стало звучать почти так же часто, как «логопед» или «психолог». Родители ищут ответы на вопросы о СДВГ, задержке речи, трудностях в учебе, тревожности и поведении детей, но вокруг темы по-прежнему много мифов: можно ли «развить мозг упражнениями», действительно ли нейрокоррекция помогает при аутизме и где проходит граница между педагогической проблемой и медицинским диагнозом?

О том, как на самом деле работает нейрокоррекция, с какого возраста стоит обращаться к нейропсихологу, почему ребенка рано записывать в «ленивые» и какую роль играют родители в коррекционном процессе, в интервью 1news.az рассказала соучредитель центра Speech Area Baku, клинический психолог и детский нейропсихолог Марьям Курбанова.

- Что такое нейрокоррекция, чем она принципиально отличается от других методов коррекции, и с какими запросами к вам чаще всего приходят родители?

- Нейрокоррекционные занятия отличаются тем, что специалист, давая ребенку то или иное задание понимает, на какую функцию (или часть мозга) сейчас оказывается влияние.

Например, если ребенок не может запомнить план урока, график дня или же свое расписание, возможно у него есть проблемы с планированием и программированием, за что отвечает III блок мозга (ну или проще говоря наш лоб).

Или ребенок часто переспрашивает условия зданий, отвечает на обращение взрослого не с первого раза, а может путает близкие по звучанию слова, тогда нейропсихолог может предположить, что у ребенка проблемы со слухоречевым вниманием (это височные доли, II блок мозга – отдел восприятия, обработки и хранения информации).

Также мы можем столкнуться с ситуацией, где все называют ребенка ленивым, избалованным, непослушным и могут говорить, что у него нет мотивации к обучению. В таком случае может быть проблема в том, что мозгу ребенка просто не хватает энергии в силу разных причин (дефициты, хронические аллергии, гипоксия из-за аденоидов, воспаления, проблемы с зубами и др.) Нейропсихологи называют это низкой нейродинамикой, когда I энергетический блок мозга работает как плохой акуумулятор и у него вечно происходит утечка энергии. (Подробнее о блоках мозга можно почитать в работах Александра Романовича Лурии, который является основоположником нейропсихологии).

- В каком возрасте имеет смысл начинать нейрокоррекцию, по каким признакам родители могут понять, что она нужна ребенку, и насколько она действительно эффективна при таких состояниях, как СДВГ, задержка речи или аутизм?

- Важно понимать, что все что мы делаем с ребенком, можно назвать нейрокоррекцией. Поэтому она не имеет ограничений по возрасту. Диагностику можно проводить уже с 1,5 лет, но это должен делать специалист, который понимает как через игру увидеть те или иные особенности функционирования нервной системы ребенка (так как многие зоны мозга еще не сформированы). Но классические альбомы расчитаны на возраст от 3 лет.

Вы можете спросить почему нет ограничений по возрасту? По факту любое новое действие формирует новые связи (синапсы). И если мы повторяем действие многократно, наш мозг это запоминает и тем самым экономит энергию. Ведь он очень ленивый, очень энергозатратный и жадный.

Однако с точки зрения занятий, мы называем коррекционными те обучающие действия специалистов, которые помогают закрыть слабые, дефицитные или уже неправильно (т.е. с ошибкой) сформированные навыки ребенка, или даже взрослого. Ведь если ребенок много раз совершал одну и туже ошибку, исправить ее гораздо сложнее и дороже для самого же мозга. Это как перелом кости, который сросся неправильно.

Если вы замечаете, хоть какие-либо малейшие сложности в развитии ребенка, то лучше всегда профилактически пройти нейродиагностику. Вы узнаете много полезной и нужной информации, а также поймете, чего точно не стоит делать с ребенком и на какие секции, кружки, игры, пособия не стоит тратиться. Особенно важно пройти перед походом в садик, в школу, если у ребенка есть склонность к неврозам, тикам, навязчивым движениям, тревожности, энурезы (недержание мочи), энкопрезы (недержание кала), анонизм или мастурбация, проблемы с чтением, письмом, счетом, усвоением языков, проблемы в коммуникации и д.р.

Нейрокоррекция полезна абсолютно любому ребенку и человеку, особенно если имеется тот или иной диагноз. Важно не сами занятия, а какую цель и задачу мы хотим закрыть в нейрокоррекционном процессе с конкретным ребенком. Например, у ребенка задержка речевого развития, он занимается с логопедом и дошел до уровня связанных пересказов (пересказ по серии картинок). И теперь ему пора готовиться к школе, а значит у него есть риск дислексии (нарушения чтения), тогда нейропсихолог может начать готовить ребенка к чтению и обучать этому процессу так, чтобы потом у него не пропала мотивация к обучению. Это очень важный вопрос, ведь к огромному сожалению, форсированные темпы школьного обучения и школьные программы не подходят для такой категории детей из-за чего у них возникают сильные психоэмоциональные сложности и проблемы адаптации в процесс школьного обучения.

Если мы говорим про нейрокоррекционные занятия для детей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности) важно также понимать, что не у каждого такого ребенка есть проблемы, которые решаются именно через нейрокоррекцию. И в первую очередь это поведенческая проблема, обусловленная незрелостью исполнительных функций мозга, куда входят и проблемы эмоциональной регуляции. И тогда лучшим решением будут в первую очередь работа с родителями и окружением ребенка, а нейрокоррекционные занятия помогут сформировать незрелый высшие психические функции (восприятие (слухо-речевое, зрительно-пространственное, сенсо-моторное), внимание, память, мышление), которые помогут ребенку быстрее адаптироваться и усвоить социально приемлемые формы поведения и навыки для жизни в социальной среде.

Также и с аутизмом. Я часто вижу, как нейрокоррекция стала модной пилюлей от всего. Это меня пугает, так как нейрокоррекция это не конкретный метод или группа упражнения. Это системное аналитическое мышление специалиста, который понимает, как функционирует мозг ребенка и знает, какое его действие поможет, а не навредит ему. Ведь у некоторых упражнений есть противопоказания и поэтому часто нейропсихолог может запросить у родителей принести те или иные медицинские обследования от врачей.

Если к нам приходи невербальный ребенок (он не говорит), и родитель просит нейрокоррекцию мы часто перенаправляем его на формирование когнитивно-поведенческих навыков к АВА-терапевту. А если речь стоит о формировании сенсо-моторных навыков и навыков оттормаживания и снижения возбудимости нервной системы, то на занятия по сенсорной интеграции. Даже для ребенка с сохранной функцией речи и интеллектом при необхлдимости сформировать академические навыки лучше справится АВА-терапевт. Нейропсихолог может взяться за развитие функций внимании, памяти и мышления, но эти занятия не настолько структурированы в виду того, что сама наука достаточна молодая.

Именно эту структуру, четкость и последовательность мы с коллегами в нашем центре активно формируем уже несколько лет подряд.

У нас получается достичь этого благодаря преемственности поколений и наличии четкой системы супервизий от опытных коллег.

Поэтому при аутизме занятия тоже актуальны, если у нейропсихолога согласованы цели и задачи со смежными коллегами, а главное родителем (опекуном) ребенка.

- На чем основана нейрокоррекция с научной точки зрения, какие конкретные методы вы используете в работе?

- С научной точки зрения нейропсихолога можно сравнить с аппаратом МРТ. Проводя диагностику, специалист понимает, какие структуры мозга дозрели, а какие нет. Где это проблема воспитания, педагогическая запущенность, последствия травмы или интоксикации, проявление генетики или чего-то другого.

Нейропсихолог опирается на конкретные принципы и законы психофизиологического функционирования мозга.

Для работы используются разные игры задания и пособия, которые помогают формировать недостающие связи (тропинки в голове). В работе мы используем разработки разных нейропсихологов (Глозман, Ахутина, Хомская, Цветкова, Семенович, Визель, Микадзе). Важно, что никогда использования одного метода не даст нужный результат. Важен не метод, технология или инструмент, а специалист, который грамотно применит их в нужный момент с конкретным ребенком. Иногда даже самый эффективный метод в руках некомпетентного специалиста может нанести больше вреда, чем пользы.

Вот почему важно уметь выбирать не только грамотного специалиста, но и человека с чистой душой, целью которого будет в первую очередь помочь. Именно поэтому врачи дают клятву Гиппократа.

К сожалению, в коррекционной сфере на текущицй момент нет достаточной правовой базы для регулирования вопросов лицензирования и контроля этики работы специалистов. По крайней мере в нашей стране.

- Каких результатов можно реально ожидать от нейрокоррекции, через какое время они проявляются и бывают ли случаи, когда она не дает эффекта?

- Результаты есть всегда, если задачи были поставлены правильно, а также сошлись ожидания и запросы родителя (опекуна) с реальным потенциалом ребенка. Явные изменения могут быть заметны уже через 3 месяца. Однако нужно понимать, что для стойких изменений, если у ребенка уже были неправильно сформированы функции, работа может занять 1,5 или 2 года.

- Какие мифы о нейрокоррекции вы считаете самыми распространенными - действительно ли можно «развить мозг упражнениями» или даже «сделать ребенка гением»?

- Мне кажется, что в погоне за гениальностью и успешным успехом, родители забывают об обычной жизни. Раньше нейрокоррекция не была так популярна, так как были простые классики во дворе, казаки разбойники, резиночки и футбол. Сейчас дети лишены естественной среды и их моторные навыки ограничены экраном гаджетов и 4 стенами квартиры или развлекательных зон в торговых центрах.

Нейрокоррекция не волшебная палочка, а если у ребенка есть сложности и у семьи ограничены возможности можно один раз пройти диагностику и узнать, как через привлечение ребенка к бытовым обязанностям, играм во дворе и правильному общению с родителями, педагогами, тренерами и всеми, кто окружают ребенка в естественной среде научить его адаптироваться и справляться с вызовами жизни. Ведь в итоге справляется не самый умный, не самый талантливый и не тот, кто посетил миллион коррекцонных занятий, а тот, кто упорно готов повторять, учиться на своих ошибках и справляться со своими тревогами и страхами.

- Исходя из вашего опыта, какой случай был для вас наиболее показательным, что вы советуете родителям на старте и в каких ситуациях нужно обращаться уже не к нейрокоррекции, а к врачу?

- Для меня опыт и результаты каждого ребенка уникальны. И иногда даже маленький шаг у одного ребенка становится колоссальной мотивацией для продолжения нашей работы. Я скажу лишь, что лучшие результаты только у тех детей, чьи родители постоянно обучаются, которые действительно верят в своих детей, двигаются последовательно и строго следуют рекомендациям, всегда проверяя любую информацию на достоверность. Так как то, что подойдет одному ребенку, может не подойти другому. И лишь наблюдательность и опыт родителя могут в этом помочь.

Работа специалистов и врачей всегда должна идти параллельно и взаимодополнять друг друга. Я всегда привожу простой пример, если вы решили изучить английский и при этом врач назначит вам витамины для внимания. Если вы будете пить витамины, и не посещать занятия, язык вряд ли сам собой освоится. Поэтому, если нет критических рисков для здоровья, всегда начинайте с занятий. А чек-ап здоровья очень хорошая привычка, которая поможет ускорить результаты специалистов. Ведь если организм ребенка здоров, то мозг сможет тратить больше энергии на развитие новых связей и навыков.

- Спасибо за содержательное интервью!

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