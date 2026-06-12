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Определяется порядок деятельности провайдеров в Азербайджане

First News Media15:10 - Сегодня
Определяется порядок деятельности провайдеров в Азербайджане

Определяется порядок деятельности провайдеров в Азербайджане.

Как сообщает АПА, это предусмотрено поправками в закон «Об информации, информатизации и защите информации», которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, провайдер, предлагающий услуги пользователям на территории Азербайджанской Республики, должен встать на налоговый учет, если он является физическим лицом, а если он является юридическим лицом (в том числе иностранным юридическим лицом – с созданием филиала или представительства), то должен пройти государственную регистрацию в соответствии с Законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».

Провайдер должен создать контакт-центр, обеспечивающий легкую и оперативную связь с ним государственных органов, осуществлять публичное информирование об этом, а также обеспечить возможность обращения в контакт-центр на государственном языке.

Филиал или представительство, созданное провайдером – иностранным юридическим лицом на территории Азербайджанской Республики, не может заниматься предпринимательской деятельностью на территории Азербайджанской Республики от имени провайдера.

Провайдер, являющийся иностранным юридическим лицом, должен наделить созданный им на территории Азербайджанской Республики филиал или представительство полномочиями представлять его в отношениях с государственными органами (учреждениями), физическими и юридическими лицами, защищать его права и законные интересы, а также предоставить необходимые для деятельности ресурсы.

Провайдер должен в течение 5 рабочих дней отвечать на запросы, направляемые органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, касающиеся обеспечения требований к регистрации лиц на платформе, и предоставлять запрашиваемую информацию в полном и достоверном виде.

В отношении провайдера, не выполнившего требование о государственной регистрации в течение 6 месяцев после включения в перечень платформ, допускающих создание персональных цифровых учетных записей лицами, не достигшими 16-летнего возраста (после вступления перечня в законную силу), органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, будут осуществлены следующие меры:

провайдеру будет вынесено письменное предупреждение; за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 30 дней после предупреждения к провайдеру будет применена финансовая санкция в размере 100 тысяч манатов; за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 30 дней после применения вышеуказанной финансовой санкции к провайдеру будет применена дополнительная финансовая санкция в размере 300 тысяч манатов; за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 30 дней после применения вышеуказанной финансовой санкции органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, будет принято решение о запрете на размещение рекламы на соответствующей платформе государственными органами (учреждениями), а также физическими или юридическими лицами, являющимися налогоплательщиками в Азербайджанской Республике; за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 90 дней после даты введения вышеуказанного запрета будет обеспечено обращение в суд для уменьшения объема интернет-трафика соответствующей платформы на 20%. Суд рассмотрит это обращение и вынесет решение в 5-дневный срок. Решение вступит в силу немедленно после вынесения, и подача жалобы на решение не приостановит его исполнение; за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 60 дней после вступления в законную силу решения суда, принятого на основании вышеуказанного обращения, будет обеспечено уменьшение объема интернет-трафика соответствующей платформы на 50%; за невыполнение требования о государственной регистрации в течение 60 дней после применения вышеуказанной меры будет обеспечено уменьшение объема интернет-трафика соответствующей платформы на 90%.

Если требования будут выполнены, то предусмотренные финансовые санкции применяются в размере одной четверти установленной суммы (при условии уплаты штрафа три четверти суммы подлежат возврату), а введённые ограничения снимаются в течение 24 часов.

Суд рассматривает предусмотренное законом обращение в течение 5 дней и принимает решение. Решение вступает в силу сразу после принятия, а подача жалобы не приостанавливает его исполнение.

Предусмотренная законом льгота по уплате финансовых санкций распространяется на провайдеров в случае, если требования будут выполнены в течение 6 месяцев после применения к ним указанных санкций.

Отметим, что закон вступит в силу через 12 месяцев после публикации.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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