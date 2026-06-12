В Азербайджане введут электронный учет крупного рогатого скота

В Азербайджане впервые внедрят систему идентификации и электронного отслеживания всего крупного рогатого скота.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на совещании, посвященном «Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы».

По его словам, в рамках программы развитие крупного рогатого животноводства станет одним из ключевых направлений.

«Впервые за счет госбюджета будет проведена идентификация всего поголовья и создана система электронного учета. Также планируется создание молочных и мясных кластеров, расширение обеспечения племенным скотом, организация пунктов сбора молока и шкур, а также модернизация кормовой базы», - пояснил он.

Глава ведомства также сообщил, что объем субсидий на животноводство будет увеличен: «При доле животноводства около 50% в сельхозпроизводстве объем прямых субсидий составлял около 6%. В новой госпрограмме это соотношение будет пересмотрено».