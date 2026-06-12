«Сильная Армения» предлагает организовать новые выборы или провести второй тур

Оппозиционный блок «Сильная Армения» предлагает либо организовать новые парламентские выборы в стране, либо назначить второй тур.

Такую позицию изложил лидер этой политической силы Самвел Карапетян.

«Мы сделаем все для отстранения [премьер-министра Никола] Пашиняна от власти законным путем. Сейчас мы обратились в Центризбирком, чтобы они свои грехи исправили, если же нет — пойдем в Конституционный суд. Мы предлагаем два условия: организовать новые выборы или назначить второй тур. Какой вариант выберут, такой и примем», — сказал Карапетян в беседе с журналистами перед зданием Антикоррупционного суда.

Источник: ТАСС