 В Баку при поддержке AmCham прошел форум «Technovation by PMI» - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Баку при поддержке AmCham прошел форум «Technovation by PMI» - ФОТО

First News Media15:25 - Сегодня
В Баку при поддержке AmCham прошел форум «Technovation by PMI» - ФОТО

В Баку состоялся форум «Technovation by PMI», посвященный вопросам устойчивости и энергетической трансформации.

Мероприятие прошло при организационной поддержке Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

Как сообщает 1news.az, выступая на открытии форума, президент AmCham Azerbaijan Даянат Садуллаев приветствовал участников и подчеркнул особую значимость сотрудничества с компанией Philip Morris International (PMI).

«Проведение мероприятия «Technovation by PMI», организованного PMI и посвященного вопросам науки, инноваций и устойчивой экономической трансформации, при поддержке AmCham имеет для нас особое значение. Для AmCham большая честь принимать этот форум в Азербайджане и выступать надежным партнером PMI», - отметил он.

По словам Садуллаева, в условиях стремительно меняющейся и непредсказуемой глобальной среды сохранение гибкости и устойчивости бизнеса приобретает особую важность.

«Для делового сообщества это означает не только внедрение новых технологий, но и пересмотр бизнес-моделей, повышение эффективности, способность быстро реагировать на возникающие вызовы и создавать долгосрочную ценность. Современные глобальные процессы показывают, что неопределенность стала не исключением, а неотъемлемой частью реальности», - подчеркнул он.

Президент AmCham также отметил важную роль таких международных площадок, как «Technovation by PMI», в укреплении взаимодействия между государственным и частным секторами.

По его словам, одной из главных задач AmCham является создание платформ для эффективной коммуникации и сотрудничества между бизнесом и государством.

Советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов заявил, что форум «Technovation by PMI» является важной площадкой для обсуждения науки, инноваций и устойчивой экономической трансформации.

«Сегодня технологии заново формируют глобальную экономику, меняют критерии конкурентоспособности и создают новые центры экономической ценности. Страны конкурируют уже не только ресурсами, но и инновациями, человеческим капиталом и способностью внедрять современные технологии. Для Азербайджана эта трансформация является не задачей будущего, а приоритетом сегодняшнего дня», - отметил он.

Гусейнов подчеркнул, что цифровая трансформация находится в центре экономической политики Азербайджана, а ключевым стратегическим документом в этой сфере является «Стратегия развития цифровой экономики».

Он также отметил важность человеческого капитала и рассказал о проектах по развитию цифровых навыков населения, реализуемых совместно с международными партнерами.

По его словам, сотрудничество Азербайджана с такими компаниями, как Microsoft, Oracle, Dell Technologies и Amazon свидетельствует о расширении стратегического технологического партнерства.

Гусейнов добавил, что Азербайджан вступает в новый этап инновационного и основанного на знаниях экономического развития, формируя для инвесторов стабильную и предсказуемую среду.

Директор по внешним связям PMI в странах СНГ Алексей Ким отметил, что устойчивое экономическое развитие Азербайджана и модернизация городской среды демонстрируют высокий потенциал страны.

По его словам, Азербайджан успешно переходит от ресурсно-ориентированной модели экономики к модели, основанной на знаниях и инновациях.

«Баку укрепляет свои позиции в качестве глобальной площадки благодаря проведению COP29 и других международных мероприятий. Кроме того, Азербайджан включил развитие искусственного интеллекта и цифровых инноваций в число национальных приоритетов, а ключевую роль в этом процессе играет человеческий капитал», - отметил он.

В рамках форума состоялась сессия, посвященная диверсификации экономики за счет развития ненефтегазового сектора. В обсуждении приняли участие заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, председатель правления Уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров и исполнительный директор 4SİM (Центр анализа и координации Четвёртой промышленной революции) Фариз Джафаров. Модератором выступила руководитель Комитета ESG AmCham Тугра Мусаева.

Также состоялась панельная дискуссия на тему корпоративной трансформации, снижения вреда и устойчивого развития. В ней приняли участие исполнительный директор ACWA доктор Уйгар Дургунай, менеджер bp по трансформации и технологиям Марианна Каримова и директор PMI по научной деятельности Томоко Иида.

Подводя итоги форума, исполнительный директор AmCham Azerbaijan Заур Керимов отметил, что подобные инициативы способствуют укреплению позиций Азербайджана как важной международной площадки для инноваций и диалога о будущем.

«Благодарю всех спикеров, участников, представителей государственных структур и компанию PMI за вклад в успешное проведение мероприятия. Успех форума демонстрирует нашу общую приверженность развитию инноваций, расширению обмена знаниями и поддержке устойчивого экономического развития Азербайджана», - заявил он.

Отметим, что в мероприятии приняли участие более 150 представителей делового сообщества, государственных органов, профильных организаций, а также местных и международных СМИ.

Было также отмечено, что в 2026 году форум «Technovation by PMI» уже успешно прошел в США и Швеции.

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