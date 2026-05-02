В Лянкяране прошел фестиваль в преддверии Всемирного форума городов WUF13

В Лянкяране завершился Фестиваль WUF13 с целью просвещения общественности о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

В первой половине дня в Лянкяранском государственном университете состоялась информационная сессия, посвященная WUF13.

В продолжение фестиваля были организованы общественные программы на открытом воздухе.

В рамках программы посредством интерактивных мероприятий, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий широкой аудитории были представлены такие темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные городские решения и города будущего. Одновременно была предоставлена подробная информация об основной теме и идеях предстоящего форума.

Отметим, что Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в Баку 17-22 мая.