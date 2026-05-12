Сегодня первый полуфинал «Евровидения 2026»: В нем выступит главный претендент на победу - ВИДЕО

12 мая в Вене на крытом стадионе «Винер-Штадтхалле» пройдет первый финал международного песенного конкурса «Евровидение 2026», наблюдать за которым можно будет в прямом эфире телеканала ITV, начиная с 23:00.

В первом полуфинале примут участие конкурсанты из следующих 15 стран – Молдовы, Швеции, Хорватии, Греции, Португалии, Грузии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии.

Именно в первом полуфинале выступает главный фаворит «Евровидения 2026» - дуэт из Финляндии Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней «Liekinheitin» – по данным европейских букмекеров, безусловным лидером на победу в конкурсе в этом году является именно Финляндия, чья победа вероятна на 34%, в то время как шансы на выход из полуфинала в финал букмекеры оценивают на 98%.

Также из первого полуфинала в финал, по ставкам букмекеров, пройдут Греция, Израиль, Швеция, Хорватия, Молдова, Сербия, Литва, Польша и Черногория.

Отметим, что смотреть «Евровидение 2026» в прямом эфире можно будет и на официальном YouTube канале конкурса по ссылке.

Читайте по теме:

JIVA прошла по бирюзовой дорожке «Евровидения 2026» под международный хит Айгюн Кязимовой - ВИДЕО

Названы комментаторы «Евровидения-2026» от Азербайджана - ФОТО

«Слишком откровенно»: EBU подверг цензуре номер представителя Норвегии на «Евровидении 2026» - ВИДЕО