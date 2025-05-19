«Евровидение-2025: Уроки неудач и надежды на возвращение Азербайджана в конкурсный финал - ВИДЕО

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2025» состоялся 17 мая в швейцарском Базеле и завершился победой Австрии.

Представитель Австрии - 24-летний контратенор JJ (Йоханнес Питч) - завоевал первое место с песней Wasted Love, набрав в сумме 436 баллов (258 от жюри и 178 от зрителей); это третья победа Австрии в истории конкурса после успехов в 1966 и 2014 годах.

К сожалению, участие в конкурсе Азербайджана вновь оказалось неудачным. Группа Mamagama, представлявшая страну, не смогла пройти в финал, что стало третьим подряд случаем, когда Азербайджан не выходит в финал «Евровидения». Более того, по официальным данным, Mamagama заняла последнее место в своём полуфинале, показав худший результат за всю историю участия страны в конкурсе.

Подчеркнем, что с самого начала группа Mamagama не входила в число фаворитов, по версии букмекеров — ставки на Азербайджан оставались на низком уровне, и даже после первых репетиций на сцене конкурса ситуация не изменилась. Несмотря на нестандартный визуальный стиль и музыкальный эксперимент, чуда не случилось: в прямом эфире полуфинала выступление группы не смогло произвести достаточного впечатления ни на жюри, ни на зрителей – за «Run with you» проголосовали только зрители Мальты, что в итоге принесло азербайджанским музыкантам 7 баллов.

Можно винить в неудаче кого угодно - формат, жюри, вкусы аудитории или особенности национального отбора. Но факт остаётся фактом: три года подряд Азербайджан не проходит в финал самого популярного музыкального телешоу Европы, и это уже тенденция, мимо которой сложно пройти равнодушно.

Возможно, пришло время переосмыслить подход к участию - от отбора артистов до креативного направления и взаимодействия с международной аудиторией. «Евровидение» давно стало больше, чем просто конкурс песен - это платформа для заявлений, идей и идентичности, и чтобы быть услышанным, нужно говорить на ней смело, ярко и современно, а не бойкотировать шоу, как это призывает делать представитель Азербайджана на «Евровидении 2024» певец Fahree (Фахри Исмайлов), которому в прошлом году также не удалось пройти в конкурсный финал.

По мнению исполнителя, «Евровидение» «уже не конкурс песни и вообще не конкурс»: «Что еще нужно было, чтобы пройти в финал? Сцена отличная, исполнение отличное, шоу отличное. Были и танцоры, и бэк-вокал. Плевать на их политику, отношение и справедливость».

С мнением Fahree категорически не согласна победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал. В ответ на его призывы к бойкоту певица высказалась на своей странице в Facebook, подчеркнув, что участие в конкурсе само по себе - уже честь: «Призывы к бойкоту «Евровидения» только потому, что сами не прошли в финал, это, мягко говоря, несерьёзно. Это крупнейший музыкальный конкурс в мире. Не прошли в финал? Бывает. Вместо того, чтобы призывать к бойкоту, лучше подумать, что можно сделать, чтобы улучшить подачу, чтобы в следующий раз точно пройти в финал».

По мнению певицы, конструктивная критика и работа над ошибками приносят гораздо больше пользы: «Ребята из Mamagama старались, но очень жаль…»

К работе над ошибками азербайджанскую делегацию на «Евровидении» призывает и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф, отмечающий на своей странице в социальной сети Facebook, что если нужен конкурсный хит, то ITV следует послать на конкурс в следующем году его, подчеркивая, что он сам напишет этот хит.

Также участвуя в дискуссиях в Facebook, М.Ариф назвал главную причину неудач Азербайджана на «Евровидении» в последние годы – по его мнению, основная причина неудач на «Евровидении» кроется в отсутствии национальной платформы отбора и базы специалистов. М.Ариф подчеркивает, что в период с 2009 по 2022 годы, несмотря на значительные вложения в привозные песни, аранжировки, режиссёров и хореографов из Европы, в стране так и не была создана своя база профессионалов для подготовки конкурсных номеров - вместо этого 15 лет подряд закупались готовые «под ключ» проекты из-за рубежа.

«Никто не задумался и не смог построить национальную инфраструктуру для «Евровидения» - базу хореографов, бэк-вокалистов, аранжировщиков, режиссеров и композиторов, которые бы работали в нашей стране», - отмечает Мурад Ариф, по мнению которого, именно поэтому Азербайджан уже третий год подряд не выходит в финал конкурса.

По словам М.Арифа, прежняя модель с покупкой номеров и PR за границей исчерпала себя, а оставшиеся ресурсы распались и сейчас на телеканале ITV создается новая база специалистов с нуля, чтобы в дальнейшем делать собственные, конкурентоспособные проекты. «Последние три года - это наш собственный путь, наши артисты и возможности. Они сами создают песни и выходят на сцену. Это ценный опыт, на основе которого и формируется новая база».

Напомним, что в качестве приглашенной звезды на сцену «Евровидения» вернулась певица Efendi (Самира Эфенди), которая в 2021 году представляла Азербайджан на конкурсе. Исполнив свой абсолютный хит «Cleopatra», она стала участницей специального номера, где выступили также артисты, которые должны были представить свои страны на отменённом из-за пандемии «Евровидении-2020» - Destiny (Мальта), The Roop (Литва) и Gjon's Tears (Швейцария).

Возвращение Efendi вызвало живой отклик среди азербайджанских пользователей соцсетей. Многие отмечают, что с такой песней и номером она могла бы даже выиграть конкурс, если бы представляла страну в нынешнем году. Кроме того, пользователи настаивают, чтобы телеканал ITV внимательно присмотрелся к Efendi и вновь отправил её на «Евровидение», учитывая её популярность в Европе и мощную фан-базу.

Ещё один интересный и важный факт, связанный с «Евровидением-2025», - представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла второе место на конкурсе в Базеле с песней «New Day Will Rise». Особое внимание к её выступлению вызвано тем, что певица наполовину азербайджанка - об этом в социальных сетях сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик. Примечательно, что как азербайджанские зрители, так и профессиональное жюри отдали Юваль Рафаэль наивысший балл - 12 баллов, что подчеркивает высокую оценку её таланта и исполнения именно со стороны нашей страны.

Отметим, что как бы ни складывались обстоятельства последних лет, настало время не искать оправданий, а приступить к глубокому и системному анализу причин неудач и выработке эффективной стратегии развития. Возвращение Азербайджана на высокие позиции в конкурсе «Евровидение» возможно лишь при условии целенаправленной работы над ошибками, создания и поддержки упомянутой выше национальной базы, а также привлечения локальных квалифицированных специалистов в области музыкального продюсирования, хореографии и сценографии. Все это позволит не только повысить качество подготовки конкурсантов, но и вернуть Азербайджану заслуженную славу на международном песенном конкурсе «Евровидение».

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