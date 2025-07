День суперзвёзд на DREAM FEST: Танцевальная ностальгия по 80-м и 90-м вместе с Aqua, No Mercy и не только – ФОТО

Третий день международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025 в Баку стал одним из самых ярких - впервые в истории фестиваля зрители погрузились в настоящий вечер танцевальной ностальгии.

В рамках Super Star Day сцена на побережье Sea Breeze Resort превратится в портал во времена золотых хитов 80-х и 90-х годов. Публику захлестнула волна эмоций, драйва и энергии: Sandra, Haddaway, In-Grid, Ottawan, Aqua, Kosheen, No Mercy, Secret Service и Kevin McCoy (ex Bad Boys Blue) - звёзды, чьи имена знают миллионы, исполнили в Баку легендарные треки, под которые не раз зажигали танцполы всего мира.

На сцене прозвучали песни, от которых сердце у многих слушателей забилось чаще - «What Is love», «Tu es foutu», «Barbie girl», «You are woman», «Maria Magdalena», «Flash in the night» многие другие. Отметим, что хиты, давно ставшие классикой в поп-музыке, сегодня снова на волне - соцсети подарили им новое дыхание, а артистам - новую волну слушателей.

Прошедший с огромным успехом в рамках фестиваля Super Star Day превратится в настоящий open-air марафон любимых мелодий, искренних эмоций и танцев под открытым небом у самого берега Каспия. Подчеркнем, что Super Star Day - стал не просто фестивальным концертом, а вечером, где музыка объединила поколения, а атмосфера радости и позитива сделала в целом DREAM FEST по-настоящему незабываемым.

NO MERCY

ГРУППА AQUA

IN-GRID

SANDRA

HADDAWAY

OTTAWAN

KOSHEEN

KEVIN McCOY (ex BAD BOYS BLUE)

SECRET SERVICE

Фотографии предоставлены пресс-службой