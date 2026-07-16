«Это был бесценный опыт»: волонтеры Шушинского Глобального медиафорума поделились впечатлениями

В последние годы волонтерское движение в Азербайджане демонстрирует устойчивое развитие, становясь неотъемлемой частью общественной жизни страны.

Если еще несколько лет назад участие в добровольческой деятельности воспринималось преимущественно как возможность оказать помощь в организации отдельных мероприятий, то сегодня волонтерство представляет собой масштабный социальный институт, объединяющий тысячи молодых людей, готовых вносить вклад в развитие общества, приобретать новые знания и навыки, а также участвовать в реализации значимых государственных и международных проектов.

Современное волонтерство давно вышло за рамки исключительно благотворительной деятельности, ведь сегодня добровольцы принимают участие в организации международных форумов, культурных и спортивных мероприятий, экологических инициатив, образовательных программ, социальных акций, медиапроектов и многих других направлений. Их работа зачастую остается незаметной для широкой аудитории, однако именно благодаря слаженной деятельности волонтеров обеспечивается эффективная организация многих масштабных событий.

Волонтеры становятся связующим звеном между организаторами мероприятий и их участниками, помогают в координации процессов, информационном сопровождении, встрече гостей, логистике, регистрации, сопровождении иностранных делегаций, решении возникающих организационных вопросов. При этом подобная деятельность требует высокой степени ответственности, коммуникабельности, стрессоустойчивости и умения быстро принимать решения в нестандартных ситуациях.

Кроме того, молодые люди получают возможность не только приносить пользу обществу, но и становиться частью значимых общественных процессов, приобретая практический опыт, который в дальнейшем может оказаться востребованным при построении профессиональной карьеры.

Участие в различных проектах позволяет развивать лидерские качества, навыки командной работы, коммуникации, управления временем и организации мероприятий. Работа в многонациональной среде способствует совершенствованию иностранных языков, расширению кругозора и формированию международных профессиональных контактов. Немаловажно и то, что участие в добровольческих проектах формирует чувство причастности к развитию собственной страны.

Так, молодежь получает возможность представлять Азербайджан на международной арене, взаимодействовать с иностранными гостями, демонстрируя высокий уровень гостеприимства, профессионализма и организованности.

Сегодня в Азербайджане действует сразу несколько волонтерских движений, реализующих деятельность по самым разным направлениям.

Одним из наиболее ярких примеров стало проведение этапов чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» в Баку. На протяжении нескольких лет тысячи добровольцев принимали участие в организации соревнований, работая с болельщиками, командами, представителями международных организаций и средствами массовой информации. Их работа охватывала самые разные направления, начиная от информационной поддержки до сопровождения гостей и решения организационных вопросов непосредственно на территории проведения гонок.

Не менее значимой стала деятельность волонтеров во время проведения двадцать девятой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP13). Проведение столь масштабного международного климатического форума потребовало привлечения большого числа добровольцев, которые обеспечивали сопровождение иностранных делегаций, помогали участникам ориентироваться на площадках мероприятия, оказывали информационную поддержку и содействовали организаторам в оперативном решении возникающих задач. Благодаря слаженной работе волонтерского корпуса проведение мероприятия получило высокую оценку как со стороны участников, так и международных гостей.

Еще одним примером стала деятельность добровольцев во время проведения тринадцатого Всемирного форума городов (WUF13). Масштаб мероприятия вновь подтвердил высокий уровень подготовки азербайджанских волонтеров, которые принимали непосредственное участие в организации работы многочисленных площадок форума, сопровождении гостей, регистрации участников и обеспечении эффективной коммуникации между организаторами и делегациями.

Во многом подобные проекты позволяют молодым людям получать уникальный практический опыт участия в мероприятиях международного уровня.

Отдельного внимания заслуживает деятельность движения MEDİA Könüllüləri, которое стало одним из специализированных направлений добровольческого движения Азербайджана. Проект был создан при Агентстве развития медиа Азербайджанской Республики с целью вовлечения молодежи в сферу современных медиа, коммуникаций и информационной политики.

Основной задачей движения является формирование у молодых людей практических навыков работы в медиасреде, развитие профессиональных компетенций и создание условий для более глубокого знакомства с деятельностью средств массовой информации.

Деятельность Media Könüllüləri охватывает широкий спектр направлений. Волонтеры принимают участие в информационном сопровождении различных мероприятий, помогают в организации работы представителей средств массовой информации, участвуют в регистрации журналистов, координации участников, обеспечении коммуникации между организаторами и прессой, а также получают возможность наблюдать за процессами подготовки медиаконтента изнутри.

Особую ценность представляет образовательная составляющая проекта, ведь для участников регулярно организуются тренинги, мастер-классы, встречи с представителями отечественных средств массовой информации, экспертами в области коммуникаций и медиаменеджмента.

Для многих молодых людей именно Media Könüllüləri становится первой ступенью на пути к профессиональной деятельности в сфере журналистики, связей с общественностью и медиакоммуникаций.

Очередным подтверждением значимости волонтерского движения стало проведение четвертого Шушинского Глобального медиафорума, собравшего журналистов, экспертов, представителей международных организаций и медиасообщества из разных стран мира. В организации столь масштабного мероприятия активное участие вновь приняли азербайджанские волонтеры, обеспечивая поддержку организаторов на различных этапах проведения форума.

Именно поэтому деятельность волонтеров заслуживает отдельного внимания. За каждым успешно проведенным международным мероприятием стоят сотни молодых людей, которые вкладывают свое время, знания и силы в общее дело, зачастую оставаясь незаметными для большинства участников.

Чтобы лучше понять, каким становится этот опыт для самих добровольцев, с какими задачами им приходится сталкиваться и какие возможности открывает участие в подобных международных проектах, 1news.az решил лично пообщаться с волонтерами форума и узнать их истории из первых уст.

Одной из волонтеров, принявших участие в организации четвертого Шушинского Глобального медиафорума, стала Мамедли Зейнаб.

- Какие впечатления оставило данное мероприятие?

-Очень положительные, мне безумно понравилось! Было интересно увидеть, как собираются представители СМИ из разных стран, послушать разные мнения и стать частью такого международного события. Я получила новый опыт, познакомилась с интересными людьми и увидела, сколько работы стоит за организацией такого масштабного мероприятия

- Поделитесь опытом, который вам принес медиафорум? Что нового вы для себя открыли?

-Этот форум дал мне очень хороший практический опыт. Я работала на инфо-деске, помогала гостям, отвечала на их вопросы и старалась быстро находить решения, если возникали какие-то сложности. Поскольку гости были из разных стран, мне часто приходилось общаться на разных языках, и это помогло мне почувствовать себя увереннее. Благодаря этому я смогла попрактиковать иностранные языки, улучшить навыки общения и понять, насколько важно сохранять спокойствие, быть внимательной и готовой помочь в любой момент.

- Чем этот форум, на ваш взгляд, отличался от других мероприятий?

-Раньше я уже участвовала в организации других мероприятий, например проекта, связанного с тюркскими государствами. Но этот форум отличается своим масштабом и международным уровнем. Здесь собрались представители сми, журналисты и гости из разных стран, поэтому уровень ответственности был намного выше. Для меня это был более серьезный и значимый опыт, который позволил увидеть, как организуются крупные международные мероприятия.

- С какими спикерами, журналистами или гостями вам удалось пообщаться?

-За время форума мне удалось пообщаться с несколькими известными журналистами и гостями. Среди них были Джейн Уизерспун, Лаура Баквел, Алексей Наумов, DJ Фатех, Латифа Ахарбах, Реза Дегати, Илькин Гасани, Гай Шон и многие преставители междрународного медиасообщества. Для меня это была отличная возможность не только познакомиться с такими профессионалами, но и увидеть, насколько они открыты к общению. Такие встречи очень вдохновляют и дают дополнительную мотивацию развиваться в сфере журналистики.

-Был ли момент, который запомнился больше всего?

-Больше всего мне запомнилось знакомство и небольшое общение с журналистками Джейн Уизерспун и Лаурой Баквел, а также с Гаем Шоном. Все они оказались очень добрыми, искренними и открытыми к общению. было приятно увидеть, что такие известные люди остаются такими простыми и дружелюбными. для меня, как для будущего журналиста, эта встреча стала одним из самых ярких и вдохновляющих моментов форума.

Еще одним участником волонтерского корпуса четвертого Шушинского Глобального медиафорума стал Айхан Меликзаде.

- Какие впечатления оставило данное мероприятие?

-Данный медиафорум оставил у меня очень хорошие, приятные, даже, я бы сказал, восхитительные впечатления, так как на данном форуме было очень много иностранных гостей, местных медиасубъектов, и их было намного больше, чем в прошлом и позапрошлых годах. Именно общение с ними, коммуникация, помощь им на данном медиафоруме, можно сказать, что оставили у меня очень приятные впечатления.

- Поделитесь опытом, который вам принес медиафорум? Что нового вы для себя открыли?

-Конечно же, опыт, полученный от настолько важного масштабного международного мероприятия, он неописуем, учитывая тот факт, что я участвовал на этом форуме уже третий год подряд, и быть частью данного медиафорума стал для меня ценным практическим опытом. Я помогал иностранным гостям, общался с представителями разных стран и видел, как организуются международные медиамероприятия изнутри. Для себя я открыл возможность эффективной коммуникации, работы в команде и получил возможность познакомиться с профессионалами медиасферы и их личным опытом.

- Чем этот форум, на ваш взгляд, отличался от других мероприятий?

Как я думаю, этот форум отличался своей особенностью. Учитывая тот факт, что медиафорум уже четвертый раз проводится в Карабахе, а не в столице, это делает медиафорум по-настоящему индивидуальным.

Именно на данном форуме проводились и поездки в разные исторические города Азербайджана по Карабаху. В 2025 году были Лачин и Агдам, в этом году Ханкенди и Ходжалы. И именно эти факторы позволяют нам говорить о том, что данный форум имеет очень большое значение для ознакомления иностранных гостей с Азербайджаном.

- С какими спикерами, журналистами или гостями вам удалось пообщаться?

Учитывая тот факт, что мы находились в постоянной коммуникации с гостями медиафорума, во время форума мне удалось пообщаться со многими иностранными гостями и представителями местных средств массовой информации. Но особенно запомнилось общение с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, а также журналисткой Джейн Вузерску.

- Был ли момент, который запомнился больше всего?

Больше всего мне запомнилось общение с Дмитрием Гордоном и Олесей Басман. Во время разговора они интересовались историей Азербайджана и Карабаха. Отвечая на различные вопросы, мне было приятно рассказать им о Азербайджане. Этот диалог оставил у меня, можно сказать, самые яркие впечатления от данного медиафорума.

Таким образом, волонтерство уже давно перестало быть просто способом провести свободное время. Для многих оно становится первой ступенью к профессиональному развитию, возможностью получить практический опыт, завести полезные знакомства, развить лидерские качества и представить свою страну на международной арене.

Сегодня Азербайджан продолжает укреплять культуру добровольчества, вовлекая молодежь в проекты самого разного масштаба, от социальных инициатив до крупнейших международных форумов. И, судя по опыту самих волонтеров, участие в таких проектах оставляет не только яркие воспоминания, но и становится важной инвестицией в будущее, помогая молодым людям увереннее строить свою карьеру и вносить вклад в развитие общества.