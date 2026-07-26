Аш-Шараа: Конфликт с Израилем не отвечает интересам Сирии

Конфликт с Израилем не отвечает интересам Сирии, которая стремится заключить с еврейским государством соглашение о мерах безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Сирийский лидер отметил, что Дамаск при содействии дружественных стран работает над договоренностью, которая способна проложить путь к всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке. При этом аш-Шараа подчеркнул, что страна не пойдет на уступки в вопросе своих прав на Голанские высоты, оккупированные Израилем в 1967 году.

В ходе переговоров в Дамаске генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что организация признает Голанские высоты частью Сирии и осуждает действия Израиля в демилитаризованной зоне.