Трагедия на Эльбрусе: найдены тела последних трех пропавших альпинистов

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии (РФ) обнаружены тела последних трех альпинистов, которые ранее считались пропавшими без вести.

Как сообщает региональное управление СК России, поисковая операция завершена.

Согласно информации, группа опытных альпинистов из Боснии и Герцеговины насчитывала семь человек, спастись удалось только двоим. Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погодных условий вечером 25 июля, когда группа находилась на высоте. Один из выживших сообщил спасателям о гибели двоих товарищей от недомогания на высоте 5,1 тысячи метров. В ходе поисков были найдены еще один выживший и тела остальных пятерых погибших.

В МЧС уточнили, что тела двух погибших уже эвакуированы. Эвакуация остальных тел запланирована на 27 июля.