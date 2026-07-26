В Сургуте женщина напала на девушку в хиджабе во время прогулки с ребенком - ВИДЕО
В Сургуте женщина напала на девушку в хиджабе, которая гуляла с маленьким ребенком.
Как сообщают очевидцы, нападавшая вела себя агрессивно: выкрикивала оскорбления и заявляла, что «Сургут — не исламский регион».
После этого женщина достала телефон, начала снимать девушку на видео и попыталась сорвать с нее хиджаб. В конфликт вмешались прохожие. Услышав, что очевидцы вызывают полицию, нападавшая скрылась с места происшествия.
Согласно сообщениям в местных пабликах и социальных сетях, лидера нападения пока не привлекли к ответственности.
337