Лариса Долина рассказала о покупке нового жилья: «Оно значительно лучше прежнего»

Информация о том, что певица Лариса Долина живет в съемной квартире после скандальной истории с недвижимостью в Хамовниках, оказалась неправдой. Об этом заявила сама исполнительница.

По ее словам, новую квартиру она купила не сама — жилье для нее приобрели друзья. Долина отметила, что новая квартира значительно лучше прежней.

Два года назад Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников. В результате судебных разбирательств право собственности было признано за новой владелицей Полиной Лурье, а Долину выселили.

Впоследствии стало известно, что Лурье так и не стала жить в скандальной квартире и выставила ее на продажу значительно дороже цены покупки.