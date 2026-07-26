МЧС Азербайджана предупреждает: в республике ожидается штормовой ветер
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана выступило с предупреждением в связи с прогнозируемым сильным ветром на территории республики 27 и 28 июля.
В ведомстве напомнили о смертельной опасности купания в открытых водоемах при такой погоде.
МЧС также подчеркнуло, что выход в море маломерных судов в условиях сильного ветра запрещен. Учитывая, что ветер осложняет тушение возможных пожаров на фоне сухой и жаркой погоды, гражданам необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
При сильных порывах ветра рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от легких конструкций, временных сооружений, рекламных щитов, электрических столбов, проводов и высоких деревьев.
Ранее Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана выпустила желтое и оранжевое предупреждение. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в ряде регионов превысит 28 м/с.
Источник: Report