МЧС Азербайджана предупреждает: в республике ожидается штормовой ветер

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана выступило с предупреждением в связи с прогнозируемым сильным ветром на территории республики 27 и 28 июля.

В ведомстве напомнили о смертельной опасности купания в открытых водоемах при такой погоде.

МЧС также подчеркнуло, что выход в море маломерных судов в условиях сильного ветра запрещен. Учитывая, что ветер осложняет тушение возможных пожаров на фоне сухой и жаркой погоды, гражданам необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

При сильных порывах ветра рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от легких конструкций, временных сооружений, рекламных щитов, электрических столбов, проводов и высоких деревьев.

Ранее Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана выпустила желтое и оранжевое предупреждение. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в ряде регионов превысит 28 м/с.

Источник: Report