В Ираке по делу замминистра нефти изъяли почти $175 млн и 400 кг золота

Иракские правоохранители в рамках расследования дел о коррупции, в которых замешан замминистра нефти Ирака Аднан аль-Джумайли, изъяли почти $175 млн и 400 кг золота. Как сообщает телеканал Al Hadath, об этом говорится в заявлении Высшего судебного совета Ирака.

На сегодняшний день по делу конфисковано 213 млрд динаров (около $162,5 млн) и $12 млн наличными, а также 400 кг золота, спрятанных в тайниках в различных провинциях страны. По данным агентства INA, следствие изъяло еще 27 млрд динаров ($20,5 млн) у лиц, связанных с чиновником. Средства были получены в результате растраты на реализованных проектах.

Ранее в Ираке были задержаны 47 высокопоставленных чиновников и депутатов парламента по обвинению в коррупции, а также выдано еще не менее 200 ордеров на арест. Власти заявили о продолжении кампании в министерствах нефти и электроэнергии.