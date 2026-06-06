Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 12-километровый столб пепла - ВИДЕО

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла из самого северного действующего вулкана Шивелуч, высота которого составляет 3 283 метра.

Столб пепла поднялся на высоту до 12 километров над уровнем моря. В связи с возросшей активностью исполина ему был присвоен наивысший, "красный" код авиационной опасности.

По данным спасательных служб, сформировавшийся пепловый шлейф протянулся на 50 километров в восточном направлении в сторону Камчатского залива. Согласно отчетам дежурных диспетчеров ЕДДС, на пути следования облака населенные пункты отсутствуют, и выпадения частиц пепла в жилых районах к настоящему моменту не зафиксировано. Тем не менее ведомство напомнило гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности в случае пеплопада. Двумя днями ранее на Шивелуче уже регистрировали повышенную активность: тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту около 8 километров над уровнем моря. Извержение сопровождается интенсивной газопаровой активностью, и ученые предупреждают, что новые крупные выбросы могут произойти в любой момент.