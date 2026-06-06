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Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионской деятельности Израиля в США до максимального

First News Media23:04 - 06 / 06 / 2026
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионской деятельности Израиля в США до максимального

Министерство войны США (Пентагон) испытывает растущую озабоченность в связи с активизацией шпионской деятельности Израиля в отношении высокопоставленных американских чиновников и повысило уровень угрозы контрразведки до максимального — «критического».

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух действующих и одного бывшего чиновника США.

По словам источников, Агентство военной разведки (DIA), подчиняющееся Пентагону, опубликовало новую внутреннюю оценку контрразведывательной угрозы. Поводом для пересмотра рисков послужили опасения, что израильская сторона наращивает усилия по отслеживанию американских госслужащих для сбора данных о внутренних дискуссиях администрации Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию. Документ содержит семистраничный отчет с графиками, где указывается, что возможности Израиля в сфере агентурной и технической разведки достигли «критического уровня» на фоне разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом касательно стратегии ведения войны с Ираном.

В свою очередь, официальный представитель посольства Израиля в Вашингтоне категорически опроверг данные обвинения, назвав публикацию полностью ложной и подчеркнув, что израильские спецслужбы работают исключительно против врагов, а не союзников. Представитель Белого дома также назвал историю вымышленной, заявив, что она основана на недостоверных источниках, в то время как сам Пентагон отказался от официальных комментариев.

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