Пашинян: Армения объявила тендер на строительство железной дороги до Турции

Армения объявила о тендере на строительство железной дороги от Ахурика до границы с Турцией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

"Мы уже объявили тендер в связи с восстановлением железной дороги Ахурика. Мы в Армении своими средствами [построим]. Россия не сделает - это наша собственность", - сказал он. Пашинян отметил, что это входит в рамки реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

"В 2026 году проекты должны начать реализовывать на земле. И я, и президент [США Дональд] Трамп в нетерпении", - сказал он.

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Источник: ТАСС