В Армении представители штаба одной из политсил раздавали взятки перед избирательным участком

Три человека задержаны по подозрению в даче предвыборных взяток в Гюмри и переданы в полицию, сообщает МВД Армении.

«7 июня в Министерство внутренних дел поступило сообщение о том, что представители штаба одной из политических сил раздавали предвыборные взятки перед избирательным участком в Гюмри. Оперативные группы полиции МВД немедленно выехали по указанному адресу и задержали трех человек по подозрению в даче предвыборных взяток, после чего передали их в Ширакское областное управление уголовной полиции. Были обнаружены списки избирателей. Обстоятельства выясняются», - говорится в сообщении.

Источник: Арменпресс