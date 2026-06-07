Нетаньяху: Израиль хочет расширить контроль в Газе до 70% территории

Израиль в ближайшее время намерен расширить военное присутствие в секторе Газа, установив контроль над 70% его территории.

Об этом заявил на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«В секторе Газа мы сжимаем кольцо вокруг [радикального палестинского движения] ХАМАС со всех сторон. В настоящее время мы контролируем более 60% территории сектора и вскоре дойдем до 70%. Мы не позволим им перевооружиться или причинить нам вред, а также уничтожим их высшее командование», - сказал Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

Источник: ТАСС