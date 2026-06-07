В Армении 434 находящихся под домашним арестом человека пожелали проголосовать

Более 400 граждан из 922, находящихся под домашним арестом в Армении, изъявили желание проголосовать на проходящих в стране парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста Армении.

«Из 922 человек, находящихся под домашним арестом в Республике Армения, 869 имеют право голоса. По состоянию на 12:30 434 человека выразили желание участвовать в выборах, 205 из них уже проголосовали», - сообщили в ведомстве. Отмечается, что в целях осуществления права голоса Служба пробации Министерства юстиции Армении организовывает и осуществляет сопровождение лиц, находящихся под домашним арестом.

В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. В них принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока.

По данным ЦИК, правом голоса обладают примерно 2,5 млн граждан.

Источник: ТАСС