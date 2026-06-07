Трамп: США изымут высокообогащенный уран при любом исходе переговоров с Ираном

Соединенные Штаты вне зависимости от результатов переговоров с Ираном намерены изъять запасы высокообогащенного урана исламской республики.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы придем [за ураном] с ними или без них. При этом по нам никто не будет стрелять, - сказал он в интервью телеканалу NBC News. - Если мы не заключим сделку, тогда мы устраним их очень жестко военным путем».

«В случае, если мы заключим сделку и все будет дружелюбно, мы [с Ираном] будем действовать вместе. Оборудование будет нашим. Мы его [уран] извлечем и уничтожим либо на месте, либо куда-то вывезем», - указал он.

Источник: ТАСС