За 100 дней через Ормузский пролив прошло до 1000 судов

За 100 дней войны США/Израиля и Ирана через Ормузский пролив, один из ключевых узлов мировой торговли, прошло около 1000 судов, тогда как в нормальных условиях это соответствует примерно недельному трафику пролива.

Ормузский пролив, расположенный у входа в Персидский залив, соединяет производство нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Ближнего Востока с мировыми рынками через Оманское море и Индийский океан. До начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля около 20% мирового ежедневного потребления нефти и СПГ-торговли, а также треть морской морской торговли удобрениями проходили через Ормузский пролив.

По состоянию на 7 июня, когда конфликт вошел в 100-й день, количество коммерческих судов, проходящих через стратегический пролив, оставалось крайне ограниченным. Проход судов в этот период в основном осуществлялся либо через оплату Ирану, либо через дипломатические переговоры.

Источник: Anadolu