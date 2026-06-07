Цветочный аукцион Нидерландов открыл доступ поставщикам из Армении
Нидерландский цветочный аукцион Royal FloraHolland открыл доступ для поставщиков из Армении. Об этом на своей странице в X сообщил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен.
«Таким образом, они получат прямой доступ к покупателям в Европе и за ее пределами», — отметил Берендсен.
По его словам, решение принято вслед за недавним заявлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мерах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции из Армении.
Напомним, что Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки в Россию цветов из Армении.
Источник: Sputnik Армения
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