Цветочный аукцион Нидерландов открыл доступ поставщикам из Армении

Нидерландский цветочный аукцион Royal FloraHolland открыл доступ для поставщиков из Армении. Об этом на своей странице в X сообщил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен.

«Таким образом, они получат прямой доступ к покупателям в Европе и за ее пределами», — отметил Берендсен.

По его словам, решение принято вслед за недавним заявлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мерах поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции из Армении.

Напомним, что Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки в Россию цветов из Армении.



Источник: Sputnik Армения