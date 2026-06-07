Трамп заявил о невозможности гарантировать отсутствие военных конфликтов

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о гарантиях отсутствия военных конфликтов с американским участием.

«Я не гарантировал, что войн не будет. Для чего тогда я создал самую сильную армию в мире?» - сказал он в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что изменилось в его позиции с тех пор, как он выступал против вовлечения Соединенных Штатов в военные конфликты.

Американский лидер заявил, что «не хотел задействовать военных» в ситуации с Ираном, однако, пойдя на такой шаг, он, по его словам, «делает большую услугу» как Соединенным Штатам, так и всему миру.

Источник: ТАСС