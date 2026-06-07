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Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с ведущей

First News Media21:34 - Сегодня
Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с ведущей

Президент США Дональд Трамп прервал интервью с NBC после перепалки с ведущей. "Серьезные доказательства говорят лишь о том, что выборы были сфальсифицированы. Это были грязные выборы. Это происходит снова в Калифорнии", - рассказал американский президент.

Журналистка телеканала уточнила, есть ли у него какие-либо доказательства.

"Все, что мне нужно сделать - это смотреть и слушать", - парировал Трамп.

"Вы знаете, что выборы сфальсифицированы. Ваша телекомпания знает, что они сфальсифицированы... Представлено больше доказательств, чем когда-либо. Давайте поговорим о выборах в этой стране. Мы как страна третьего мира. Ваши выборы нечестные, и вы нечестные, и Meet the Press (передача на телеканале NBC - ред.) нечестная, как и ABC, CBS и CNN - односторонние, нечестные телеканалы", - добавил он.

После Трамп попросил закончить интервью. Журналистка попросила президента СШАпродолжить, но тот был непреклонен.

Источник: РИА Новости

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