СМИ: В центр Еревана после закрытия избирательных участков стянули усиленные наряды полиции

Усиленные наряды полиции стянуты к центру Еревана после закрытия избирательных участков, передает корреспондент ТАСС.

Полицейские автобусы, рядом с которыми дежурят по несколько сотрудников правоохранительных органов, стоят вдоль всей площади Республики. На площади находятся правительственные здания Армении.

Сейчас в центре Еревана большое количество людей, в том числе на площади. Обстановка там спокойная, люди гуляют, многие пришли с детьми.

Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени , члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. Первые данные начнут публиковать около полуночи.

Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 составила 48,92%. На внеочередных выборах в парламент Армении 20 июня 2021 года по данным на 17:00 явка составила 38,17%. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 4%, блокам - в 8-10% голосов избирателей.

В выборах принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.