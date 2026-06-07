Первый номер блока «Сильная Армения» проголосовал на выборах в парламент

Член правления партии "Сильная Армения", возглавляемой российским предпринимателем Самвелом Карапетяном, и племянник лидера партии Нарек Карапетян, возглавляющий предвыборный список блока "Сильная Армения", проголосовал на парламентских выборах.

Трансляцию с избирательного участка вели местные каналы.

Карапетян проголосовал на избирательном участке 25/25 в городе Ташир.

"Я проголосовал за большие изменения,", - заявил Карапетян журналистам после голосования, передают армянские СМИ.

Голосование на очередных парламентских выборах в Армении началось 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. По окончательным данным ЦИК, право на голосование в выборах имеют чуть менее 2,5 млн граждан.