ЦИК Армении сообщил о задержании двух председателей участковых избиркомов

Все избирательные участки в Армении начали работу 7 июня в 07:00, а в 08:00 приступили к приему избирателей. На момент открытия участков были зафиксированы отдельные случаи отсутствия членов избирательных комиссий.

Об этом сообщил глава ЦИК Армении Ваге Овакимян на первом брифинге, комментируя старт парламентских выборов в стране.

"По состоянию на 08:00, на 48 из 2005 избирательных участков отсутствовали 50 членов комиссий. Лишь в трех случаях речь шла об отсутствии руководящего состава – двух председателей и одного секретаря", – отметил Овакимян.

По словам Овакимяна, отсутствие председателей и секретаря участковых избиркомов связано с тем, что они ночью были задержаны.

В случае с другими, либо родитель скончался, либо сам член комиссии заболел.

При этом Овакимян заметил, что Избирательный кодекс предусматривает механизмы, позволяющие комиссиям продолжать работу даже в подобных ситуациях.

"Избирательный кодекс дает возможность продолжать работу, а при необходимости члены комиссии могут избрать нового председателя", – сказал глава ЦИК.

Овакимян также сообщил, что в начале голосования возникли некоторые технические проблемы, однако они были оперативно устранены.

Напомним, право голоса имеет 2 млн 485 тыс. 851 гражданин Армении. В выборах участвуют 2 блока и 16 партий. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики".

Источник: Sputnik Армения