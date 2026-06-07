Евросоюз планирует создать центры для депортируемых мигрантов за пределами Европы
Европейский союз разрабатывает новый жесткий регламент миграционной политики, который позволит создавать специальные центры для депортируемых лиц за пределами европейского континента.
Брюссель готовит нормативную базу для заключения официальных соглашений с третьими странами, которые согласятся принимать на своей территории мигрантов, не имеющих законных оснований оставаться в ЕС.
В обмен на размещение и содержание депортируемых лиц иностранным государствам предложат крупные пакеты финансирования, программы расширенного экономического сотрудничества или визовые преференции. По информации издания, Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и ряд других членов Евросоюза уже ведут негласные переговоры по поиску подходящих площадок для отправки тех, кому было официально отказано в предоставлении убежища или в отношении кого вынесено предписание о депортации. Уточняется, что в данный момент соответствующая дипломатическая работа активно ведется в том числе с рядом африканских государств.
Источник: El Pais