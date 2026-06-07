В США впервые за 65 лет готовят казнь военных преступников

Армия США подготовила внутренний план для исполнения смертных приговоров четырем военным заключенным. Процедура возможна только после одобрения президента Дональда Трампа, 6 июня сообщил ABC News со ссылкой на внутренний армейский документ.

План получил название «Операция «Решительное правосудие» и был подготовлен в феврале. Документ предписывает военным координировать действия с Федеральным бюро тюрем для перевода осужденных из дисциплинарной тюрьмы в Форт-Ливенворте, штат Канзас, в федеральный комплекс в Терре-Хот, штат Индиана. Там американский минюст проводил федеральные казни во время первого президентского срока Трампа.

Представитель армии США Синтия Смит заявила, что конкретного приказа от президента не поступало, а подобная подготовка является стандартной.

«Учения, связанные с этой операцией, регулярно проводились в течение последних 20 лет. Эти тренировки являются стандартной частью нашего постоянного планирования и подготовки на случай, если президент одобрит смертный приговор», — сказала Смит телеканалу.

Согласно внутреннему плану, армейские структуры должны быть готовы к процедуре не позднее чем через 150 дней после президентского одобрения. Документ также описывает порядок публичного сопровождения, включая допуск представителей СМИ.

В последний раз американские военные казнили военнослужащего в 1961 году. Это был рядовой Джон Беннетт, осужденный за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии. Военные суды США могут выносить смертные приговоры, однако для их исполнения требуется отдельное решение президента.

Трамп еще до возвращения в Белый дом заявлял о намерении добиваться смертных приговоров для убийц и насильников. В январе 2025 года после инаугурации он поручил вернуть федеральную смертную казнь в правоприменительную практику, а в сентябре подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне.

В апреле 2026 года минюст США отменил бессрочный мораторий на федеральные казни, введенный при бывшем президенте Джо Байдене, и сообщил об упрощении внутренних процедур по делам о смертном приговоре. В перечень способов исполнения наказания, помимо смертельной инъекции, включили расстрел.

Источник: Regnum