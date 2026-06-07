Явка на сегодняшних выборах в Армении будет выше, чем в 2021-м - глава штаба миссии наблюдателей СНГ

Явка на сегодняшних выборах в парламент Армении будет выше, чем в 2021 году. Такое мнение выразил начальник отдела по обеспечению деятельности миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк.

Сегодня в Армении проходят всеобщие парламентские выборы, в которых участвуют 18 политических сил - 16 партий и 2 блока.

«Ну вот, на сегодняшний момент (около 11:15 — ред.), на тех избирательных участках, которые мы посетили, явка либо превысила, либо приближается к 10%. Поэтому я думаю, в этот раз явка будет, возможно, больше, чем была в прошлых парламентских выборах в 2021 году. Она была в целом, если я правильно помню, чуть больше 49%», — отметил Козяк.

По его словам, это уже 12-й приезд миссии СНГ в Армению, поэтому есть с чем сравнивать. В частности, по его наблюдениям, за прошедшие годы не было 2-х одинаковых выборов - меняется обстановка, одни участники сменяют других, модернизируется техническая оснастка, вносятся коррективы в законодательство и процедуру голосования. Тем не менее, по оценке Козяка, в целом в Армении выборы всегда проводились достаточно четко.

Право голоса имеет 2 млн 485 тыс. 851 гражданин Армении. В выборах участвуют 2 блока и 16 партий.

Источник: Sputnik Армения