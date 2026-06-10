В Санкт-Петербурге задержали «вора в законе» Юсифа Алиева

Правоохранительные органы РФ задержали в Санкт-Петербурге «вора в законе» Юсифа Алиева.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что 54-летний Ю.Алиев находился в международном розыске с 2008 года по нескольким статьям, в том числе об убийстве двух и более человек.

Юсифа Алиева задержали утром 9 июня в доме на набережной Макарова. Ему вменяют в том числе статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

В марте 2009 года Юсифа Алиева и еще троих «воров в законе» задержали в Москве во время сходки в одном из ресторанов по подозрению в вымогательствах и похищениях людей - вскоре после задержания правоохранительные органы отпустили Ю.Алиева, после чего он скрылся.