Более 73 тысяч манатов присвоено: завершился суд по делу ЖКХ Масаллы

Завершилось судебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Масаллинского района, обвиняемых в хищении средств.

Как сообщает "Qafqazinfo", приговор был оглашен в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям.

Перед судом предстали три человека: начальник ПО Магеррам Алиев, главный бухгалтер ведомства Гурбанхан Искендеров и руководитель коммерческой компании Яшар Гейдаров. На время разбирательства все трое оставались на свободе.

Согласно материалам обвинения, фигуранты присвоили более 73 тысяч манатов вверенных им государственных средств. Деньги списывались по различным статьям расходов — в частности, под видом выплаты зарплат дворникам, строительства чайханы и на иные нужды.

Однако наиболее примечательным стал другой эпизод дела. Следствие установило, что 11 840 манатов из общей суммы были похищены под предлогом закупки корма для бездомных животных. Эти средства в несколько траншей переводились на счета компании Яшара Гейдарова, однако до уличных собак закупленный корм так и не дошел.

В ходе судебного процесса большинство пунктов обвинения нашло свое подтверждение, за исключением нескольких эпизодов, что в итоге было учтено судом при вынесении вердикта. Кроме того, подсудимые частично возместили причиненный ущерб, выплатив 35 380 манатов.

С учетом данных обстоятельств всем троим удалось избежать реального тюремного заключения. Магеррам Алиев приговорен к условному сроку, а Яшар Гейдаров — к ограничению свободы с ношением электронного браслета. Время, проведенное Гурбанханом Искендеровым под домашним арестом, суд счел достаточным для отбытия наказания.