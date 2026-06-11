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Чемпионат мира по футболу может установить исторический рекорд по ставкам

Джамиля Суджадинова12:53 - Сегодня
Чемпионат мира по футболу может установить исторический рекорд по ставкам

Мировой чемпионат по футболу среди мужчин, по прогнозам аналитиков, может стать самым масштабным событием в истории по объёму ставок.

Согласно оценкам финансовой компании Macquarie, совокупный оборот ставок по всему миру во время турнира превысит 50 миллиардов долларов США, что эквивалентно примерно 85 миллиардам манатам.

Эксперты отмечают, что в среднем в ходе соревнований беттинг-активность может достигать около 500 миллионов долларов на каждый отдельно взятый матч. Таким образом, предстоящий турнир рискует установить новый рекорд по вовлечённости аудитории в индустрию азартных игр.

Для сравнения, во время чемпионата мира 2022 года, проходившего в Катаре, общий объём ставок составил около 35 миллиардов долларов. Ожидаемый рост показателя в текущем цикле объясняется расширением формата турнира и увеличением числа участников, вместо 32 команд в соревнованиях теперь примут участие 48 национальных сборных. Это, в свою очередь, увеличит количество матчей с 64 до более чем 100 игр в течение шести недель.

На фоне роста рынка ставок организации, занимающиеся проблемами игровой зависимости, выражают обеспокоенность возможными последствиями. По их данным, подавляющее большинство участников азартных игр в долгосрочной перспективе теряют деньги, а крупные спортивные турниры становятся периодом повышенного риска вовлечения пользователей в более агрессивные и потенциально зависимые формы ставок.

Отдельные эксперты в сфере общественного здоровья и регулирования азартных игр предупреждают, что индустрия спортивных ставок во многом опирается на устойчивую модель, в которой значительная часть прибыли формируется за счёт пользователей, подверженных игровой зависимости. Они также указывают на связь между развитием подобной зависимости и тяжёлыми социальными последствиями, включая финансовые кризисы и психологические проблемы.

На этом фоне звучат призывы к усилению государственного регулирования и введению более строгих ограничений на рекламные и маркетинговые практики букмекерских компаний в период проведения крупных спортивных событий, включая чемпионаты мира по футболу.

Источник: BBC

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