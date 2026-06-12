В Азербайджане будут штрафовать за ложную информацию о вырубке кустарников

В Азербайджане будут штрафовать за предоставление ложной и (или) искажённой информации о вырубке кустарников, в отношении которых применяется процедура уведомления.

Как сообщает AПA, это отражено в новой статье 253-1.5, предложенной к включению в Кодекс об административных проступках и вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за предоставление ложной и (или) искажённой информации о вырубке кустарников, в отношении которых применяется процедура уведомления, физические лица будут штрафоваться на 500 манатов, должностные лица — на 3000 манатов, юридические лица — на 5000 манатов.

Отметим, что предлагаемые изменения в Кодекс об административных проступках связаны с новым порядком, который будет установлен в законе «Об охране зелёных насаждений» в отношении вырубки кустарников на землях сельскохозяйственного назначения, занятых многолетними насаждениями. В связи с вырубкой кустарников должна осуществляться процедура уведомления.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.