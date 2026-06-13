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Политика

Обсуждено двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Северным Кипром

First News Media13:30 - Сегодня
Обсуждено двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Северным Кипром

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 13 июня провел встречу с премьер-министром Турецкой Республики Северного Кипра Уналом Устелем.

Как указано в сообщении Кабинета министров, стороны обсудили динамику высокоуровневых контактов между Азербайджаном и Северным Кипром, а также развитие межпарламентских связей.

Отмечена значимость проведения в Баку Дней культуры Северного Кипра как продолжения расширяющегося сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Стороны также подчеркнули успешное развитие взаимодействия в рамках Организации тюркских государств, включая активное участие Северного Кипра в статусе наблюдателя, и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях.

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