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ЧМ-2026: Турция уступила Австралии со счетом 2:0 - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:09 - Сегодня
ЧМ-2026: Турция уступила Австралии со счетом 2:0 - ОБНОВЛЕНО

Сборная Турции по футболу проиграла команде Австралии в своем первом матче на чемпионате мира 2026 года.

Встреча группы D на арене "Би-си-плейс-Ванкувер" в Канаде завершилась со счетом 2:0.

Первый гол австралийцев на 27-й минуте забил Нестори Иранкунда, на 75-й минут Коннор Меткалф установил окончательный счет.

Напомним, что в другом матче этой группы сборная США одержала победу над Парагваем - 4:1.

09:09

В матче чемпионата мира 2026 года между сборными Австралии и Турции завершился первый тайм.

Встреча проходит на стадионе BC Place Stadium.

После первой половины игры "ай-юлдузлу" (сборная Турции) ушли на перерыв, уступая со счетом 0:1.

Единственный гол на 27-й минуте забил Нестори Иранкунда.

Источник: Report

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